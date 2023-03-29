Стакан кефира, стакан овсяных хлопьев, варенье: как сделать быстрый пирог к чаю — едят даже худеющие!

Это пирог оценят те, кто придерживается правил полезного питания. В нем содержатся овсяные хлопья, которые известны своими позитивными свойствами.

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Состав у сладкой выпечки очень простой. А готовить его одно удовольствие — замесил и в печь!

Ингредиенты: 200 мл кефира, 1 стакан овсяных хлопьев, 4 ст. л. муки, 180 г варенья, 1 ч. л. разрыхлителя, 30 мл растительного масла, щепотка соли, 3 ст. л. сахара, ванилин на кончике ножа.

Смешать муку, хлопья, сахар, соль и разрыхлитель. Добавить теплый кефир, варенье, масло и ванилин. Перемешать, состав выложить в кулинарную в форму и выпекать 40 минут при температуре 180 градусов.

Источник: lafoy.ru.