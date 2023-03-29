Аппетитный штрудель из готового слоеного теста: в начинку кладем яблоки с раскрошенным печеньем

Очень вкусный и необычный штрудель с начинкой из яблок и печенья готовится за несколько минут. А его вкус порадует вас своей аппетитностью.

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Ингредиенты: 1 лист бездрожжевого слоеного теста, 2 крупных яблока, 4-5 ст. л. сахара, 0,5 ч. л. молотой корицы, 1 яйцо, 0,5 стакана измельченного в крошку печенья, 2 ст. л. крахмала, 2 ст. л. сахарной пудры.

Соединить мелко порезанные яблоки с сахаром, корицей, крахмалом, крошкой печенья. Тесто раскатать, разрезать на 2 части.

На каждую часть теста разложить яблочную начинку, закрутить рулетом. Отправить в разогретую духовку запекаться до готовности. Готовые штрудели посыпать сахарной пудрой.

Источник: lafoy.ru.