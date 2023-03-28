Добавьте этот ингредиент в куриные котлеты, и они будут таять во рту: более нежного вкуса вы никогда не пробовали

Сделать куриные котлетки по-особенному нежными и вкусными поможет добавление в фарш простого ингредиента — самого обычного творога.
Попробуйте приготовить куриные котлеты по этому рецепту, и семья будет в восторге. Котлеты будут таять во рту.
Ингредиенты: филе куриной грудки — 500 г; репчатый лук — 1 луковица, нежирный творог — 200 г, куриное яйцо — 1 шт., соль, перец, зелень — по вкусу.
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Приготовление
1. Куриное филе пропустить через мясорубку вместе с луком.
2. Фарш смешать с яйцом, творогом, луком и специями. Можно добавить рубленую зелень.
3. Сформировать котлеты влажными руками. Затем выложить их на сухую сковороду.
4. Котлеты обжарить под крышкой, добавив масло.
По материалам belnovosti.by