Добавьте этот ингредиент в куриные котлеты, и они будут таять во рту: более нежного вкуса вы никогда не пробовали

Куриные котлеты с картошкой на гарнир

Куриные котлеты с картошкой на гарнир. Фото: Global Look Press

Простой способ улучшить популярное блюдо.

Сделать куриные котлетки по-особенному нежными и вкусными поможет добавление в фарш простого ингредиента — самого обычного творога.

Попробуйте приготовить куриные котлеты по этому рецепту, и семья будет в восторге. Котлеты будут таять во рту.

Ингредиенты: филе куриной грудки — 500 г; репчатый лук — 1 луковица, нежирный творог — 200 г, куриное яйцо — 1 шт., соль, перец, зелень — по вкусу.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Приготовление

1. Куриное филе пропустить через мясорубку вместе с луком.

2. Фарш смешать с яйцом, творогом, луком и специями. Можно добавить рубленую зелень. 

3. Сформировать котлеты влажными руками. Затем выложить их на сухую сковороду.

4. Котлеты обжарить под крышкой, добавив масло.

По материалам belnovosti.by

Читайте также