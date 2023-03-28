Вы никогда такого не пробовали: как приготовить несладкие маффины с начинкой из тунца по рецепту Бельковича — осчастливите всех

Известный ресторатор, блогер и ведущий кулинарного шоу Александр Белькович в телеграм-канале делится рецептами необычных блюд.

На этот раз Александр Белькович рассказал, как приготовить несладкие маффины с начинкой из тунца.

Ингредиенты

Для теста: йогурт греческий — 150 г, сыр российский — 100 г, мука — 100 г, маслины без косточек — 20 г, масло подсолнечное — 20 мл, яйцо — 1 шт., разрыхлитель — 8 г, прованские травы — ½ ч. ложки, сахар — ½ чайной ложки, соль/перец — по вкусу.

Для начинки: тунец в собственном соку — 170 г, сливочный сыр — 70 г.