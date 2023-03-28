Вы никогда такого не пробовали: как приготовить несладкие маффины с начинкой из тунца по рецепту Бельковича — осчастливите всех

Несладкие маффины с тунцом по рецепту Бельковича

Несладкие маффины с тунцом по рецепту Бельковича. Фото: соцсети

Известный ресторатор, блогер и ведущий кулинарного шоу Александр Белькович поделился секретом необычной выпечки.

Известный ресторатор, блогер и ведущий кулинарного шоу Александр Белькович в телеграм-канале делится рецептами необычных блюд.

На этот раз Александр Белькович рассказал, как приготовить несладкие маффины с начинкой из тунца.

Ингредиенты

Для теста: йогурт греческий — 150 г, сыр российский — 100 г, мука — 100 г, маслины без косточек — 20 г, масло подсолнечное — 20 мл, яйцо — 1 шт., разрыхлитель — 8 г, прованские травы — ½ ч. ложки, сахар — ½ чайной ложки, соль/перец — по вкусу.

Для начинки: тунец в собственном соку — 170 г, сливочный сыр — 70 г.

Приготовление

 В миске смешать йогурт, яйцо, прованские травы, сахар, соль и перец. Натереть сыр на мелкой терке и добавить ко всем ингредиентам. Муку смешать с разрыхлителем, затем соединить с основным тестом. Мелко нарубить маслины, добавить в тесто и все перемешать. Добавить подсолнечное масло ко всем ингредиентам.

Сделать начинку: тунец смешать с творожным сыром.

Формуем маффин: 2/3 части теста выкладываем первым слоем, вторым слоем — начинку, третьим — оставшееся тесто. Отправить маффины в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут. Приятного аппетита!

По материалам телеграм-канала «Рецепты Бельковича»

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