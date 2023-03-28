Вы никогда такого не пробовали: как приготовить несладкие маффины с начинкой из тунца по рецепту Бельковича — осчастливите всех

Известный ресторатор, блогер и ведущий кулинарного шоу Александр Белькович в телеграм-канале делится рецептами необычных блюд.
На этот раз Александр Белькович рассказал, как приготовить несладкие маффины с начинкой из тунца.
Ингредиенты
Для теста: йогурт греческий — 150 г, сыр российский — 100 г, мука — 100 г, маслины без косточек — 20 г, масло подсолнечное — 20 мл, яйцо — 1 шт., разрыхлитель — 8 г, прованские травы — ½ ч. ложки, сахар — ½ чайной ложки, соль/перец — по вкусу.
Для начинки: тунец в собственном соку — 170 г, сливочный сыр — 70 г.
Приготовление
В миске смешать йогурт, яйцо, прованские травы, сахар, соль и перец. Натереть сыр на мелкой терке и добавить ко всем ингредиентам. Муку смешать с разрыхлителем, затем соединить с основным тестом. Мелко нарубить маслины, добавить в тесто и все перемешать. Добавить подсолнечное масло ко всем ингредиентам.
Сделать начинку: тунец смешать с творожным сыром.
Формуем маффин: 2/3 части теста выкладываем первым слоем, вторым слоем — начинку, третьим — оставшееся тесто. Отправить маффины в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут. Приятного аппетита!
По материалам телеграм-канала «Рецепты Бельковича»