Куриные котлеты «домашние»: кладем сырую картошку — вкусно, нежно и дешево!

Очень вкусные, аппетитные куриные котлетки получаются, если в них добавить кроме хлеба картошку. Но не вареную, а обязательно сырую.

Ингредиенты: 1 кг куриного филейного фарша, 1 крупная луковица, 70 г мякиша белого хлеба, 70 мл свежего молока, 1 яйцо, 1 средняя картофелина, 3 дольки чеснока.

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Замочите хлеб в молоке, отожмите. Соедините с куриным фаршем, луком. Натрите сырой картофель и положите в состав тоже.

Пропустите через мясорубку два-три раза состав и приправьте чесноком, специями, вбейте яйцо, размешайте.

Мокрыми руками сформируйте котлеты. Обжарьте обычным способом на масле.

Источник: lafoy.ru