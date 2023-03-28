4 яблока, 300 г сыра: делаем быстрый необычный пирог из слоеного теста — пока закипает чайник

Очень вкусный и быстрый пирог можно приготовить из слоеного теста. Возьмите для него начинку с необычным сочетанием — яблоки и сыр, — и вы удивитесь, как простое может быть таким аппетитным.

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Яблоки также можно смело заменять на груши, как вам больше нравится.

Ингредиенты: 1 кг любого слоеного теста, 4 яблока, 300 г твердого сыра, 1 ч. л. тмина.

Уложить в кулинарную форму половину теста, наколоть его по всей площади вилкой, высыпать половину сыра, распределить кусочки фруктов.

Посыпать начинку тмином и оставшимся сыром. Верх пирога можно оформить сеточкой из полосок теста. Выпекать 20 минут в духовке.

Источник: lafoy.ru