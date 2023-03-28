Любимый пирог к чаю времен СССР — «Трухлявый пень»: даем проверенный рецепт вкуснятины

Во времена СССР хозяйки очень любили готовить пирог «Трухлявый пень». Если смазать его кремом, даже просто соединив сметану с сахаром, получится настоящий торт.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Эта выпечка получается очень пышной, тающей во рту, нежной. Не случайно рецепт сохранился до наших дней и пользуется популярностью!

Ингредиенты: 1 стакан кефира, 2 яйца, 200 г темного варенья, 1 ст.л. лимонного сока, 1 ч.л. соды, 100 г сахара, 1 стакан муки, ванилин на кончике ножа, 20 г сливочного масла.

Смешать яйца, сахар, кефир и варенье. Соду погасить лимонным соком, ввести в состав. Также положить муку и ванилин.

Вымесить тесто до однородности, вылить в смазанную форму и поставить на 40 минут в разогретую духовку.

Источник: lafoy.ru