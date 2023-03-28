Как приготовить сочный капустный пирог «за три копейки»: слоеное тесто, много лука и яйца

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Ингредиенты: 1 кг дрожжевого слоеного теста, 1 кг белокочанной капусты, 4 луковицы, 5 вареных яиц, 1 сырой желток, 1 ст. л. молока.

Нашинковать капусту и лук. Пожарить вместе на масле до готовности, приправить специями.

Когда капуста остынет, смешать ее с мелко порезанными вареными яйцами.

Большую часть теста раскатать в пласт и переложить в смазанную форму, распределить начинку, накрыть вторым пластом теста, смазать взбитым с молоком желтком, запекать до готовности.

Источник: lafoy.ru