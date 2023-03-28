Особо нежный: как приготовить обалденный манник к чаю из варенья, манки, масла и сахара

Очень нежный и пышный манник можно приготовить из ингредиентов, которые есть у каждого в кухонном шкафу и в холодильнике. Манка разбухает и делает бисквит воздушным и очень аппетитным, это надо попробовать обязательно.
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Ингредиенты: 2 стакана теплого кефира, 200 г манной крупы, 2 яйца, 1 ч.л. разрыхлителя, ванилин на кончике ножа, щепотка соли, 100 г сахара, 1 стакан варенья, 20 г сливочного масла.
Соединить кефир с манкой и оставить настаиваться на 15 минут, это обязательно, чтобы крупа стала нежной. Добавить яйца, ванилин, соль, разрыхлитель, сахар и варенье.
Выложить состав в смазанную кулинарную форму и поставить в духовку запекаться на 40 минут.
Источник: lafoy.ru