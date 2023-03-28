Сырники с морковкой: яркие, оранжевые, нежные – чудо кулинарии с простым составом

Что может быть вкуснее сырников? Только сырники с морковкой! Благодаря сходству вкуса этого овоща с манго, они экзотичны и притягивают к себе внимание. А их яркий вид неизменно вызывает аппетит, говорит о праздничности момента. Даже в обычное серое утро.

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Ингредиенты:

• творожная масса с изюмом (4,5% жирности) – 200 г (можно использовать творог, добавив сахар)

• морковь (крупная) – 1 шт.

• яйцо куриное – 1 шт.

• корица – по вкусу

• ванильный сахар – щепотка

• оливковое масло – 0,5-1 ст. л.