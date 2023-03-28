Сырники с морковкой: яркие, оранжевые, нежные – чудо кулинарии с простым составом

Что может быть вкуснее сырников? Только сырники с морковкой! Благодаря сходству вкуса этого овоща с манго, они экзотичны и притягивают к себе внимание. А их яркий вид неизменно вызывает аппетит, говорит о праздничности момента. Даже в обычное серое утро.
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Ингредиенты:
• творожная масса с изюмом (4,5% жирности) – 200 г (можно использовать творог, добавив сахар)
• морковь (крупная) – 1 шт.
• яйцо куриное – 1 шт.
• корица – по вкусу
• ванильный сахар – щепотка
• оливковое масло – 0,5-1 ст. л.
Протираем творожную массу вилкой до однородной массы. Меленько натираем морковку. Смешиваем, добавляем яйцо, бросаем чуть ванильного сахара, корицы, размешиваем.
Жарим на сковороде с двух сторон до румяности. Подаем со сметанкой или смешиваем ее сгущенкой (это для больших сластен).
Источник: Telegram-канал «Детское меню».