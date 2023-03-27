Картофельно-куриные котлеты станут хитом на вашем столе! Раскрываем рецепт нежной вкуснятины

Котлеты из куриного фарша и вареной картошки порадуют своим нежным вкусом. К такой вкуснятине даже гарнир не понадобится — пожарил и съел!
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Ингредиенты: по 0,5 кг куриного филе и картофеля, 1 яйцо, 1 луковица, мука.
Очищенный от кожуры картофель сварить и пропустить вместе с куриным фаршем через мясорубку. Добавить жареный лук, яйцо, специи.
Сделать котлетки из курино-картофельного фарша, обвалять в муке, пожарить на медленном огне.
Источник: lafoy.ru