Отвари куриную грудку и смешай с сыром: как приготовить пирог из слоеного теста с идеально сочной начинкой

Для этого пирога понадобится минимум простых ингредиентов, тесто будем использовать слоеное из магазина. Выпечка вам понравится своей сочностью и нежностью. Идеально!

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Ингредиенты: 250 граммов слоеного теста, 150 граммов отварной куриной грудки, 80 граммов твердого сыра, 1 луковица.

Тесто раскатать тонким пластом в виде прямоугольника, в центре выложить жареный лук, нарезанное кусочками филе, тертый сыр.

Края лепешки порезать полосками, закрепить их в виде «косички» над начинкой, смазать молоком и запечь в духовке до готовности.

Источник: lafoy.ru.