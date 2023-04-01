Тост с авокадо и другие рецепты недели

Быстрые пирожки с колбасой и сыром

Тонкий армянский лаваш позволяет приготовить пирожки быстро и из чего угодно - ведь возиться с тестом не нужно. В данном случае это колбаса и сыр, но ничто не мешает использовать в качестве начинки, например, творог с зеленью или обжаренный фарш.

НАДО (на 6 порций): 2 листа лаваша · 200 г вареной колбасы · 150 г сыра · 1 яйцо · 1 ст. ложка воды · 60 мл подсолнечного масла.

ГОТОВИМ:

1. Лаваш режем полосками примерно по 10 см шириной.

2. Колбасу режем кубиками, сыр натираем и смешиваем.

3. На край полоски кладем начинку треугольником.

4. Заворачиваем пирожок в лаваш также треугольником.

5. Масло разогреваем в сковороде, яйцо взбиваем с ложкой воды.

6. Макаем пирожок в яйцо и обжариваем до румяности.

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