Тост с авокадо и другие рецепты недели

Быстрые пирожки с колбасой и сыром
Тонкий армянский лаваш позволяет приготовить пирожки быстро и из чего угодно - ведь возиться с тестом не нужно. В данном случае это колбаса и сыр, но ничто не мешает использовать в качестве начинки, например, творог с зеленью или обжаренный фарш.
НАДО (на 6 порций): 2 листа лаваша · 200 г вареной колбасы · 150 г сыра · 1 яйцо · 1 ст. ложка воды · 60 мл подсолнечного масла.
ГОТОВИМ:
1. Лаваш режем полосками примерно по 10 см шириной.
2. Колбасу режем кубиками, сыр натираем и смешиваем.
3. На край полоски кладем начинку треугольником.
4. Заворачиваем пирожок в лаваш также треугольником.
5. Масло разогреваем в сковороде, яйцо взбиваем с ложкой воды.
6. Макаем пирожок в яйцо и обжариваем до румяности.
Кексы с омлетом, грибами и овощами
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НАДО (на 6 порций): 5 яиц · 70 г кабачка (или сельдерея) · 1 томат · 90 г шампиньонов · 100 г сладкого перца · 10 г муки · 50 г полутвердого сыра · соль · перец · немного растительного масла.
ГОТОВИМ:
1. Взбиваем яйца с мукой. Солим-перчим.
2. Сыр натираем, отправляем к яйцам, перемешиваем.
3. Сладкий перец, томат и кабачок нарезаем кубиками. Грибы моем, сушим, нарезаем кубиками. Все это тоже кладем в миску с яйцами и сыром. Перемешиваем.
4. Форму для кексов смазываем маслом или вставляем в нее бумажные формочки.
5. В каждую ячейку кладем по 2 ст. ложки омлетной массы.
6. Запекаем в духовке при 180 °С 30 - 35 минут.
Тост с авокадо и яйцом
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НАДО (на 2 порции):
2 кусочка тостового хлеба · 2 яйца · 1 авокадо · 1 ст. ложка сливочного масла · 1/2 ч. ложки сладкой паприки или кунжута · соль · перец · немного лимонного сока.
ГОТОВИМ:
1. Хлеб поджариваем в тостере или на сухой сковороде.
2. Спелое авокадо режем пополам и удаляем косточку. Вынимаем ложкой мякоть и разминаем вилкой. Солим-перчим, сбрызгиваем лимонным соком.
3. Выкладываем пюре из авокадо на тосты.
4. Яйца жарим на масле и выкладываем поверх авокадо.
5. Посыпаем паприкой или кунжутом и подаем.