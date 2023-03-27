Пирог к чаю из того, что под рукой: кефир, яйцо, мука, сахар, варенье, масло – просто и аппетитно

Очень красивый и ароматный пирог к чаю можно приготовить буквально из того, что есть под рукой. Варенье подойдет любое, а если его нет. смешайте замороженные ягоды с сахаром или купите вареную сгущенку.

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Ингредиенты: 1,5 стакана кефира, 1 яйцо, 500 г муки, 1 ч.л. соды, 100 г сахара, 200 г варенья, щепотка соли, ванилин на кончике ножа, 20 г сливочного масла.

Смешать теплый кефир и соду, добавить яйцо, сахар, ванилин, соль и муку. Замесить тесто и разделить на две части.

Из одной части раскатать корж, выложить его в смазанную кулинарную форму, разложить по нему варенье. Сверху накрыть полосками из оставшегося теста, уложив перпендикулярно. Выпекать пирог на 180 градусах около 40 минут.

Источник: lafoy.ru.