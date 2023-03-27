Вкусно и быстро: как испечь слоеный пирог с плавлеными сырками – не жалеем лука, тесто из магазина

Не нужно быть великим кулинаром, чтобы сделать этот ароматный пирог с плавлеными сырками и жареным луком. Тесто покупаем в магазине (можно любое – дрожжевое иди бездрожжевое) и в путь за гастрономическим наслаждением!

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Ингредиенты: 0,5 кг слоеного теста готового, 3 плавленых сырка, 4 яйца, 4 репчатых лука, 3 ст. л. оливкового масла.

Обжарить до карамельного цвета на масле полукольца лука, распределить по пласту теста (второй оставить на верх).

Посыпать тертым сырком, залить взбитыми яйцами, накрыть второй половинкой теста, защипнуть края. Верх и бока смазать яйцом, посыпать кунжутом, готовить в духовке 35 минут.

Источник: lafoy.ru.