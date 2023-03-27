Нежные куриные котлеты «По-албански»: добавить ложку майонеза для сочности, филе нарубить ножом

Роскошные куриные котлетки из филе получаются, если их приготовить с парой ложек майонеза. Филе лучше порубится, если его чуть приморозить в холодильнике.

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Котлетки «По-албански» можно дополнить любимой зеленью, просто нашинковать ее и ввести в состав.

Ингредиенты: 0,7 кг куриного филе, 2 яйца, 3 ст. л. майонеза, 2 ст. л. просеянной муки, 1 луковица.

Нарезать мелко филе курицы, нашинковать репчатый лук, посолить и поперчить по вкусу. В процессе смешивания вбить по одному яйца, добавить майонез, муку.

Фарш для котлет должен быть как густая сметана. Пожарить на сковороде с маслом, выкладывая ложкой массу на сковороду, готовить примерно по 4 минуты с каждой стороны.

Источник: lafoy.ru.