Тот самый, из детства: как сделать торт «Деревенский» на сковороде — тесто из сгущенки, муки, яйца

Этот тортик пробовал любой человек, который хоть немного застал советское прошлое. Если его не готовила ваша мама или бабушка, то явно вам удалось полакомиться им у кого-то в гостях.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Ну а если торт «Деревенский» для вас новинка, явно стоит его попробовать, тем более что готовить его — проще простого!

Ингредиенты на тесто: 1 банка сгущенки, 0,5 кг муки, 1 яйцо, 1 ч. л. соды пищевой. На крем: 1,5 стакана свежего молока, 50 г сливочного масла, 0,5 стакана сахара, 1 яйцо, 3 ст. л. крахмала или муки, ваниль и орешки.

Соединить все ингредиенты для коржей. Полученное тесто разделить на 5–7 частей. Каждую раскатать в тонкую лепешку, испечь на сковороде с обеих сторон до румяности.