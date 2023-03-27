Чесночные лепешки с сыром и зеленью: смешал и на сковороду – оладий после них не захотите!

В теплый кефир добавить соду, соль, измельченный чеснок, сахар и муку. Замесить тесто и накрыть пищевой пленкой на 10 минут. Натереть сыр на мелкой терке, измельчить зелень, ввести в состав, посолить и поперчить.

Раскатать тесто, выложить начинку, залепить и придать круглую форму. Обжаривать лепешки по 3 минуты с каждой стороны.

Источник: lafoy.ru.