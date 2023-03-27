Чесночные лепешки с сыром и зеленью: смешал и на сковороду – оладий после них не захотите!

Ароматные, нежные, вкуснейшие лепешки понравятся всем любителям выпечки. Готовятся они невероятно просто и быстро. Готовьтесь к тому, что съедят их за пять минут!
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Ингредиенты: 180 мл кефира, 400 г муки, 4 зубчика чеснока, 200 г твердого сыра, полпучка зелени, 0,5 ч.л. соды, щепотка сахара, соль, 50 мл растительного масла.
В теплый кефир добавить соду, соль, измельченный чеснок, сахар и муку. Замесить тесто и накрыть пищевой пленкой на 10 минут. Натереть сыр на мелкой терке, измельчить зелень, ввести в состав, посолить и поперчить.
Раскатать тесто, выложить начинку, залепить и придать круглую форму. Обжаривать лепешки по 3 минуты с каждой стороны.
Источник: lafoy.ru.