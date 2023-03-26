Рецепт сочных куриных котлет «По-креольски»: кладем сверху тертую картошку, грибы, томат и сыр

Вкуснейшие котлетки «По-креольски» из куриной мякоти разнообразят ваше повседневное меню своим аппетитным видом и ароматом. И украсят праздничный стол.

Это целое блюдо с гарниром, а не просто котлеты. Обязательно его попробуйте, вам понравится.

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Ингредиенты: 700 г куриного филе, 6 клубней картошки, 1 банка консервированных шампиньонов или свежие, 1 луковица, 1 крупный помидор, 140 г твердого сыра, 1 желток.

Куриную мякоть пропустить через мясорубку с крупной решеткой или мелко порубить ножом.

Смешать с желтком, специями, жареным луком. Обжарить круглые плоские котлеты на масле до румяной корочки.

Сверху выложить грибы, ломтики томатов, натертый на терке вареный картофель, тонкие слайсы сыра. Запекать в духовке до румяности.

Источник: lafoy.ru.