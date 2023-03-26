Рецепт подсказал индус! Как испечь ароматные лепешки чапати на воде: мука, масло, карри, соль

Без лепешек чапати не обходится ни одна индийская трапеза. Их индусы используют в качестве бездрожжевого хлеба.

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При жарке лепешки надуваются, поэтому их можно разрезать и начинять разной вкуснятиной вроде овощей, мяса и сыра с соусом. Отличная идея закуски и завтрака!

Ингредиенты: 2 стакана муки, 180 мл теплой воды, 0,5 ч.л. карри, 10 г соли, 20 г сливочного масла.

В муку добавить карри, соль, воду и замесить тесто. Сформировать тонкие лепешки и обжарить на сухой сковороде по минуте с каждой стороны. Выложить на тарелку и смазать растопленным сливочным маслом либо оливковым, на свой вкус. При желании можно ничем не смазывать.

Источник: lafoy.ru.