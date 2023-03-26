Как приготовить торт «Муравейник» за 5 минут: тот самый, из сгущенки, сметаны и печенья – без выпечки

Многие любят торт «Муравейник», покупая его в кондитерских и кафе. При этом приготовить его можно дома самим буквально за пять минут.

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В приготовлении десерта используются очень простые, знакомые и доступные ингредиенты. Обычно они есть у каждой хозяйки на кухне. Выпекать этот тортик не нужно: соединил продукты и десерт готов!

Ингредиенты: 550 г любого песочного печенья, 1 банка вареного сгущенного молока, пара ложек сметаны, орехи и шоколад для изысканного вкуса десерта.

При помощи ножа, скалки или кухонного комбайна измельчить печенье в крупную крошку. Сгущенку взбить со сметаной. Смешать кусочки печенья с дроблеными орешками и кремом. Сформировать горку на большом блюде, накрыть пищевой пленкой и минимум на час поставить в холодильник пропитываться.

Источник: lafoy.ru.