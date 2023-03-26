Творожные коржики к чаю, которые тают во рту: смешать с маслом, мукой, сахаром – рассыпчатые

Простые домашние коржики из творога понравятся любителям рассыпчатой выпечки. Делать их – проще простого!

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Ингредиенты: 400 г муки, 250 г творога, 2 яйца, 200 г сливочного масла, щепотка соли, 1 ч.л. разрыхлителя, 3 ст.л. сахарной пудры, 140 г сахара.

Заморозить масло, натереть его на терке, добавить муку с разрыхлителем и солью. Отделить у яиц белки от желтков. Растереть желтки с творогом и сахарной пудрой.

Соединить две массы и замесить тесто, оставить на 20 минут в холодильнике. Раскатать и нарезать коржики любой формы. Смазать остатками белков, присыпать сахаром и выпекать 20 минут на 180 градусах.

Источник: lafoy.ru.