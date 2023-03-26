Как приготовить мясо или рыбу на пару при помощи обычной сковороды: скручиваем фольгу

Иногда назревает необходимость приготовить что-то диетическое, без применения жира, масла и жарки, а специальной пароварки нет.

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Тогда на помощь придет обычная хозяйская хитрость. Возьмите кусочки фольги для запекания, скрутите из них две продолговатые скрутки. На дно сковороды налейте немного воды, положите скрутки из фольги, выходящие из воды, и сверху уложите ломтики, которые необходимо приготовить.

В процессе приготовления следите за количеством воды в сковороде, ведь ей свойственно испаряться, вовремя подливайте.

Источник: nkj.ru