Как приготовить сочные лепешки с фаршем на простокваше: проще и вкуснее пирожков – восторг!

Аппетитные лепешки по принципу ленивых пирожков с аппетитной мясной начинкой готовятся очень просто. На вкус они нежные и насыщенные, всегда вызывают восторг.

Ингредиенты: 200 мл простокваши, 4 стакана муки, 500 г фарша, 1 лук, 1 морковь, 5 веточек зелени, 0,5 ч.л. разрыхлителя, щепотка сахара, соль, молотый черный перец, 70 мл растительного масла.

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Смешать муку с разрыхлителем, сахаром, солью и теплой простоквашей. Замесить пластичное тесто.

Соединить фарш с измельченными луком и морковью, посолить, поперчить.

Раскатать тесто, выложить фарш, залепить и придать круглую форму. Обжарить лепешки по 5-7 минут с каждой стороны. Начинай готовить лучше с той стороны, где было соединение теста.

Источник: lafoy.ru.