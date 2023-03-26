Как приготовить сочные куриные котлеты по ГОСТу: рецепт времен СССР – подавали во всех заведениях

Очень вкусные куриные котлетки с нежной мякотью внутри и хрустящей корочкой снаружи подавали во всех предприятиях общепита во времена СССР. Готовили их по ГОСТу, то есть по утвержденной технологии, которая была на официальном уровне признана полезной и вкусной.

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Сейчас ее встретишь редко в каком заведении. Поэтому мы предлагает самим приготовить эти вкуснейшие котлетки и узнать, какими блюдами наслаждались советские граждане.

Ингредиенты: 1 средняя курица (2 кг), 350 мл свежего молока, 250 мл мякиша черствого белого хлеба, 30 г сливочного масла.

Хлеб нарезать ломтиками, поломать на мелкие кусочки, залить молоком. Курицу порубить на куски, обрезать острым ножом мясо, пропустить через мясорубку.

Смешать фарш с хлебом и мягким маслом, отбить и сформировать плоские овальные котлеты, обвалять в панировочных сухарях, пожарить на сливочном масле.

Источник: lafoy.ru.