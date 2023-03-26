Вкуснее других: как сделать крабовый салат из палочек по-новому – с сухариками и огурчиками

Вкусный салат из крабовых палочек можно приготовить с использованием сухариков, фасоли и огурцов. Сочетание беспроигрышное и многие отмечают, что эта вариация знакомой закуски вкуснее прочих.
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Ингредиенты:
• консервированная красная фасоль (или отварная) - 200 г
• крабовые палочки - 200 г
• огурцы - 2 шт.
• сухарики - 100 г
• соль, перец - по вкусу
• майонез
Нарежьте огурцы и крабовые палочки мелким кубиком. Смешайте все ингредиенты, заправьте. Салатик готов, подавать сразу, пока не размякли сухарики.
Источник: Telegram-канал «По-домашнему».