Вкуснее других: как сделать крабовый салат из палочек по-новому – с сухариками и огурчиками

Вкусный салат из крабовых палочек можно приготовить с использованием сухариков, фасоли и огурцов. Сочетание беспроигрышное и многие отмечают, что эта вариация знакомой закуски вкуснее прочих.

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Ингредиенты:

• консервированная красная фасоль (или отварная) - 200 г

• крабовые палочки - 200 г

• огурцы - 2 шт.

• сухарики - 100 г

• соль, перец - по вкусу

• майонез