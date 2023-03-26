Вкуснее других: как сделать крабовый салат из палочек по-новому – с сухариками и огурчиками

Вкуснее других: как сделать крабовый салат из палочек по-новому – с сухариками и огурчиками

Салат. Фото: соцсети

Бобовые можно отварить или использовать консервированный продукт.

Вкусный салат из крабовых палочек можно приготовить с использованием сухариков, фасоли и огурцов. Сочетание беспроигрышное и многие отмечают, что эта вариация знакомой закуски вкуснее прочих.

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Ингредиенты:

• консервированная красная фасоль (или отварная) - 200 г

• крабовые палочки - 200 г

• огурцы - 2 шт.

• сухарики - 100 г

• соль, перец - по вкусу

• майонез

Нарежьте огурцы и крабовые палочки мелким кубиком. Смешайте все ингредиенты, заправьте. Салатик готов, подавать сразу, пока не размякли сухарики.

Источник: Telegram-канал «По-домашнему».

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