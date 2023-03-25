Как картофельное пюре готовят в дорогих ресторанах - секретный ингредиент шеф-поваров

Если вам приелось картофельное пюре, то его можно разнообразить. Матерые шеф-повара в дорогих ресторанах добавляют секретный ингредиент, который сразу отличает ресторанное блюдо от домашнего.

И это гранатовый сок. Некоторым может показаться такое решение странным, но опытные кулинары готовят его именно так.

Идеальные пропорции выглядят так - надо добавить порядка четырех столовых ложек сока на один килограмм готового картофельного пюре. Тщательно перемешайте.

Попробуйте! Вдруг, понравится!

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