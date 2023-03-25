Любимое блюдо Одри Хепберн: как приготовить пасту с томатами, которую обожала кинозвезда

Для начала нужно разогреть сковороду и добавить оливковое масло. Затем измельченные лук и чеснок стоит обжарить до золотистой корочки.

Потом на сковороду добавляются нарезанные томаты. Помидоры солят и доводят до состояния густого соуса.

Что касается спагетти, их отваривают и далее добавляют к соусу. После того, как спагетти хорошо перемешали в соусе, их выкладывают на тарелку. Последний штрих – базилик.

Напомним, ранее была названа панировка для сырников. Благодаря этой панировке сырники получаются воздушными.