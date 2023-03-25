Любимое блюдо Одри Хепберн: как приготовить пасту с томатами, которую обожала кинозвезда

Стало известно, как приготовить пасту с томатами по рецепту актрисы Одри Хепберн.
Для пасты понадобятся:
- половина луковицы;
- зубчик чеснока;
- 400 граммов томатов;
- половина пачки спагетти;
- оливковое масло;
- базилик.
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«Итальянская паста с томатами – отличная идея для несложного и вкусного обеда. Используйте макаронные изделия из твердых сортов пшеницы и не варите их дольше, чем указано на упаковке. Спагетти по рецепту Одри Хепберн готовятся очень быстро, поэтому доступны даже самой занятой леди», – отметили в marieclaire.ru.
Для начала нужно разогреть сковороду и добавить оливковое масло. Затем измельченные лук и чеснок стоит обжарить до золотистой корочки.
Потом на сковороду добавляются нарезанные томаты. Помидоры солят и доводят до состояния густого соуса.
Что касается спагетти, их отваривают и далее добавляют к соусу. После того, как спагетти хорошо перемешали в соусе, их выкладывают на тарелку. Последний штрих – базилик.
Напомним, ранее была названа панировка для сырников. Благодаря этой панировке сырники получаются воздушными.