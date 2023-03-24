Крошиться и сыпаться не будет: рецепт идеальной тягучей глазури для пасхального кулича — семья запищит от восторга

До православной Пасхи осталось всего три недели. Настоящие кулинары уже начали активно готовиться к тому, чтобы у них на праздничном столе все было на высшем уровне.
Пасхальный кулич — главное блюдо церковного праздника. Многие предпочитают домашнюю выпечку, но не знают, как правильно приготовить глазурь. А ведь известно, что именно она делает кулич куличом.
Чтобы глазурь была идеальной — плотной, тягучей, густой и не крошилась, готовить ее нужно на водяной бане.
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Ингредиенты: два яичных белка, 100 граммов сахара.
Способ приготовления: главное условие — водяная баня! Белки отделить от желтка, добавить сахар и взбить до образования густой пены. Поставить полученную массу на водяную баню и довести до готовности, постоянно помешивая. Затем снять и вновь взбить миксером до образования плотной и густой массы. Нанести глазурь на остывшие куличи. На горячих -куличах глазурь сразу же расплавится.
По материалам belnovosti.by.