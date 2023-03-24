Крошиться и сыпаться не будет: рецепт идеальной тягучей глазури для пасхального кулича — семья запищит от восторга

До православной Пасхи осталось всего три недели. Настоящие кулинары уже начали активно готовиться к тому, чтобы у них на праздничном столе все было на высшем уровне.

Пасхальный кулич — главное блюдо церковного праздника. Многие предпочитают домашнюю выпечку, но не знают, как правильно приготовить глазурь. А ведь известно, что именно она делает кулич куличом.

Чтобы глазурь была идеальной — плотной, тягучей, густой и не крошилась, готовить ее нужно на водяной бане.

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