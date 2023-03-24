Нежнейший десерт: диетический творожный пудинг с яблоками — такое лакомство оценят все домашние

Во времена СССР существовала особая классификация диетической еды, которая была принята в санаториях и больницах. К примеру, так называемый Стол № 1 был предназначен для людей с болезнями желудка и острым гастритом. Кулинары предложили вспомнить рецепт одного из вкуснейших и полезных завтраков по этой системе.

Паровой творожный пудинг с соусом из запеченных яблок подойдет для людей с заболеваниями ЖКТ. Те, кто придерживается здорового питания, оценят такой завтрак по достоинству.

Для приготовления понадобятся:

180 г творога жирностью 1%;

1 куриное яйцо;

2 ст. л. манки;

1 ст. л. меда;

щепотка соли.

Для соуса:

1 зеленое яблоко;

1 ч. л. меда.

Сначала нужно подготовить яблоко: вырезать сверху центр, не прорезая до конца, чтобы образовался «колодец». Воткнуть в яблоко зубочистки с четырех сторон, влить в отверстие мед. Далее поместить яблоко в маленькую форму для запекания и поставить в разогретую до 180 градусов духовку на полчаса.

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Смешать творог, яйцо, манку, мед и соль. Взбить блендером до образования однородной массы.