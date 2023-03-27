Простой ужин для всей семьи: как приготовить запеченные куриные ножки с овощами

Запеченные куриные ножки с овощами

Запеченные куриные ножки с овощами. Фото: Teleprogramma.pro

Каждая ножка запекается отдельно в фольге.

Ломаете голову над тем, что приготовить на ужин? Купите четыре куриные ножки и запеките их вместе с овощами. Рецептом поделилась фуд-блогер Юлия Николаенко. Приятного аппетита!

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