Простой ужин для всей семьи: как приготовить запеченные куриные ножки с овощами

Ломаете голову над тем, что приготовить на ужин? Купите четыре куриные ножки и запеките их вместе с овощами. Рецептом поделилась фуд-блогер Юлия Николаенко. Приятного аппетита!
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Запеченные куриные ножки с овощами. Фото: Teleprogramma.pro
Ломаете голову над тем, что приготовить на ужин? Купите четыре куриные ножки и запеките их вместе с овощами. Рецептом поделилась фуд-блогер Юлия Николаенко. Приятного аппетита!
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