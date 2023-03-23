Торт из трех ингредиентов «Пряничный домик»: сметана, бананы, пряники — готовим без выпечки

Можете не сомневаться, что этот торт у вас выйдет на отлично! Рецепт уже много лет гуляет по Интернету и всегда получает высокие оценки хозяек.

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Тортик делается за несколько минут без выпечки, а потому очень нравится тем, кто не любит тратить свое время на длительное стояние у плиты.

Ингредиенты: 400 г свежих пряников, 1 пачка сметаны и 2-3 спелых банана.

Разрезать каждый пряничек на 3-4 пластинки толщиной около 0,5 см. Бананы нарезать тонкими слайсами.

Собрать торт в разъемной форме. Уложить слой из кусочков пряников, смазать сметаной и разложить кусочки бананов. Далее повторить слои. Сверху тортик посыпать тертым шоколадом.

Источник: lafoy.ru