Нежнейшие за счет творога: этот рецепт котлет из куриной грудки все просят

Очень вкусные и нереально нежные котлетки из куриной грудки можно приготовить, если добавить в них жирный творог. Можно также класть в фарш сливочный сыр, блюдо тоже получается очень аппетитным.

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Ингредиенты: 0,4 кг куриной грудки, 150 г творога, панировочные сухари, 1 ст. л. сладкой паприки, 0,3 ст. л. куркумы, 30 г мягкого сливочного масла и 3 веточки укропа (или другой зелени) для зеленого масла.

Сливочное масло взбить при помощи блендера с зеленью. Выложить получившееся зеленое масло на фольгу или пленку, скрутить колбаской и положить в морозилку на 20 минут.

Посолить, поперчить перекрученное или измельченное филе, перемешать с творогом. Сформировать лепешки, внутрь каждой положить кусочек зеленого масла, соединить края в виде продолговатой котлеты.

Обвалять в смеси паприки, куркумы и сухарей, подождать минут десять, чтобы панировка впитала сок, еще раз прокатать котлетки в сухарях. Далее быстро обжарить до румяности.

Источник: lafoy.ru