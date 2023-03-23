Снаружи хрустит, а внутри мягкое: как испечь нежное творожно-яблочное печенье — любимый рецепт

Это печенье точно станет одним из самых любимых в вашем кулинарном арсенале. Ведь оно действительно волшебное по своей текстуре (хрустящее снаружи и мягкое внутри), обладает нежным творожно-фруктовым вкусом. Да и готовить его просто и легко!

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Ингредиенты: 200 г творога, 1 яйцо, 150 г сахара, 250 г муки, щепотка соли, 2 яблока, 2 ч.л. разрыхлителя, 100 мл растительного масла, 1 ч.л. корицы.

Взбить блендером творог с яйцом, 100 граммами сахара, солью и растительным маслом. Добавить разрыхлитель и половину муки.

Далее нарезать мелко яблочки и тоже ввести в состав. Перемешать и досыпать оставшуюся муку.

Слепить небольшие колобки, обвалять их в оставшемся сахаре и корице. Выложить на пергамент.

Запекать в духовке 25-30 минут на 180 градусах.

Источник: lafoy.ru