Роскошная картофельно-куриная запеканка на сковороде: делаем в виде большого драника с сочным сыром

Побалуйте своих домочадцев необычной запеканкой. Любители драников и блюд с сыром порадуются ее вкусу. Выглядит и пахнет она очень аппетитно!

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Возьмите картофель и куриную грудку приблизительно в равных пропорциях. Клубней может быть немного больше (примерная пропорция: 400 граммов овоща на 300 граммов мяса).

Очищенную картошку измельчите при помощи овощечистки, водите ей по клубню, получая тонкую стружку. Положите в воду, чтобы вышел лишний крахмал и займитесь мякотью курицы.

Грудку изрубите ножом до мелкого состояния, соберите фарш в одну горстку и опять пройдитесь по нему ножом.

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Стружку картофеля просушите на салфетке. Поперчите, посолите, присыпайте мукой. Соедините с фаршем и яйцом.

Нарежьте сыр тонкими ломтиками (100 граммов). Нагрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла. Выложите фарш с картофелем, сделайте слой сыра, опять разложите фарш с картошкой. Прикройте крышкой и жарьте 20 минут на среднем огне.

Потом при помощи крышки, перевернув на нее (или используйте плоскую тарелку), пожарьте нашу запеканку с другой стороны минут 7 на сильном огне.

Источник: YouTube-канал «Вкусные советы»