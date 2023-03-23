Как сделать вкуснейший торт без выпечки: зефир, печенье и сгущенка — пропитываем и наслаждаемся!

Очень простой, очень быстрый и при этом невероятно вкусный торт можно приготовить без выпечки, используя вкусный зефир и печенье.

Ингредиенты: 0,5 кг хорошего зефира, 350 мл сгущенки, 300 г печенья, 150 г любых орешков, горсть свежих или замороженных ягод малины, черники, смородины и пр., 120 г сливочного масла.

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Зефир нарезать пластинками, толщиной 1–1,5 см. Плоскую тарелку посыпать измельченным печеньем и орешками, разложить кусочки зефира.

Взбить сгущенку со сливочным маслом (мягким). Смазать кремом. Посыпать ягодами, крошками печенья и орехов, опять разложить зефир и смазать кремом. Чередовать слои до тех пор, пока продукты не закончатся.

Оставить пропитываться на несколько часов. Верх украсить зефиром или полить растопленным шоколадом, посыпать орешками.

Источник: lafoy.ru