Как сделать сочные котлеты в рукаве – слепил и в печь: не захотите других!

Котлеты в рукаве получаются очень сочными и нежирными. После того, как вы так приготовите, других не захотите!
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В фарш добавить измельченный лук, натертую морковь и любимые приправы, зелень, соль, немного оливкового масла. Все тщательно перемешать.
Сформировать котлеты. По противню расстелить рукав для запекания, уложить в них котлеты. Края рукава подогнуть или защипнуть специальными зажимами.
Выпекать 25-30 минут при 200 градусах. Выпустите пар с осторожностью, сверху вырежьте часть рукава, чтобы достать колеты.
Ваш противень останется чистым, и вы сэкономите свои время и труд.
Источник: Telegram-канал «ПП рецепты».