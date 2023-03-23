Как сделать сочные котлеты в рукаве – слепил и в печь: не захотите других!

Как сделать сочные котлеты в рукаве – слепил и в печь: не захотите готовить по-другому!

Котлеты. Фото: соцсети

Положим в них морковочку и лук.

Котлеты в рукаве получаются очень сочными и нежирными. После того, как вы так приготовите, других не захотите!

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В фарш добавить измельченный лук, натертую морковь и любимые приправы, зелень, соль, немного оливкового масла. Все тщательно перемешать.

Сформировать котлеты. По противню расстелить рукав для запекания, уложить в них котлеты. Края рукава подогнуть или защипнуть специальными зажимами.

Выпекать 25-30 минут при 200 градусах. Выпустите пар с осторожностью, сверху вырежьте часть рукава, чтобы достать колеты.

Ваш противень останется чистым, и вы сэкономите свои время и труд.

Источник: Telegram-канал «ПП рецепты».

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