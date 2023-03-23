Как сделать сочные котлеты в рукаве – слепил и в печь: не захотите других!

Котлеты в рукаве получаются очень сочными и нежирными. После того, как вы так приготовите, других не захотите!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

В фарш добавить измельченный лук, натертую морковь и любимые приправы, зелень, соль, немного оливкового масла. Все тщательно перемешать.

Сформировать котлеты. По противню расстелить рукав для запекания, уложить в них котлеты. Края рукава подогнуть или защипнуть специальными зажимами.