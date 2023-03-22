Готовим леденец на палочке за две минуты — как в детстве

Дети обожают леденцы на палочке, но лакомство не обязательно покупать в магазине. Это можно приготовить дома, буквально за две минуты.

Для этого выложите в кастрюлю 120 г сахара, добавьте 2 столовые ложки воды и 1 чайную ложку уксуса. Перемешайте.

Полученную смесь нагрейте на плите, пока сахар полностью не растает. Далее по две столовые ложки полученной карамели выложите на смазанный маслом лист пергамента. Можно использовать формочки. Оставьте на 1–2 минуты.

После — вставьте палочку и добавьте дольку сухого апельсина, бадьян, кардамон и корицу.

Вкусняшки готовы!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».