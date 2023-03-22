Творожные рогалики с вареньем: как готовили наши мамы в советское время — тот самый рецепт

Творожные рогалики с вареньем очень любили готовить люди в эпоху СССР. А все потому что ни очень простые, доступные и одновременно вкусные. Творожная выпечка отлично сочетается со вкусом ягод.

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Ингредиенты: 200 г творога, 180 г сливочного масла, 2 стакана муки, 1 яйцо, 50 г сахара, 1 ч.л. разрыхлителя, 200 г варенья.

Растереть творог с мягким маслом, добавить яйцо с сахаром и взбить блендером. Всыпать муку с разрыхлителем и замесить тесто, разделить его на части, раскатать тонким пластом и нарезать треугольниками.

На край каждого треугольника выложить ложку варенья, свернуть в виде ролла, переложить на пергаментную бумагу, заранее застелив ею противень. Присыпать сахаром.

Выпекать в духовке 20–25 минут на 190 градусах.

Источник: lafoy.ru.