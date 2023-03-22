Супервкусная намазка на хлеб — домочадцы будут в восторге

Не все знают о существовании вкусной намазки на хлеб, которая идеально подойдет к завтраку. Для этого блюда вам понадобятся чеснок (один зубчик), творог (100 граммов), томатная паста (1 ч. ложка), майонез (1 ст. ложка), зелень.

Рецепт приготовления очень прост: возьмите все ингредиенты и измельчите в блендере. После — смело намазывайте на хлеб.

Кулинары еще советуют добавить колбасу или рыбу, на ваше усмотрение. Но можно есть и без них.

Уверены, ваши домочадцы будут в восторге.

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