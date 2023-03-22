Будете готовить постоянно! Как сделать сочные лепешки с зеленью: никакого мяса не надо

Эти сочные лепешки с огромным количеством зелени имеют один серьезный недостаток: их хочется готовить и есть постоянно — настолько они вкусные!

Ну а в остальном в рецепте одни прелести: он простой, лепешки готовят из недорогих и доступных ингредиентов. Зелень можно варьировать на свой вкус и кошелек.

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Ингредиенты: 3 стакана муки, 1 ч.л. разрыхлителя, 180 мл теплой воды, 70 мл растительного масла, полпучка укропа, полпучка шпината, 5 стеблей зеленого лука, соль и молотый черный перец.

Смешать муку с солью, разрыхлителем и водой. Замесить тесто и накрыть пищевой пленкой на 10 минут. Измельчить укроп, петрушку, шпинат и зеленый лук. Перемешать, посолить, поперчить и добавить ложку масла.

Раскатать тесто, выложить зелень, залепить и придать круглую форму. Обжарить лепешки с двух сторон до румяной корочки.

Источник: lafoy.ru.