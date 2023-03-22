Раскрываем рецепт настоящей «Королевской ватрушки»: как в ресторанах — много нежной начинки

Многие из нас брали в качестве десерта в ресторане пирог с величественным названием «Королевская ватрушка».

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Этот нежный десерт производит неизгладимое впечатление, кажется, его может приготовить только профессиональный шеф-повар. Вовсе нет! Сделать этот пирог — проще простого. Попробуйте сами!

Ингредиенты: 200 г сливочного масла, 1,5 стакана сахара, 3 стакана муки, 500 г творога, 4 яйца, 0,5 ч.л. соли, 0,5 ч.л. соды, щепотка ванилина.

Натереть на крупной терке холодное сливочное масло. Добавить стакан сахара, соль, соду и просеянную муку и быстро перетереть все в крошку. Половину крошки выложить в форму и сформировать бортики.

Взбить блендером творог, оставшийся сахар, ванилин и яйца. Вылить начинку на основу, засыпать оставшейся крошкой и отправить в духовку. Выпекать пирог 40-45 минут на 180 градусах.

Источник: lafoy.ru