Как приготовить тающее во рту печенье «Хризантема»: то самое, из советского детства (легкий рецепт)

Тающее во рту песочное печенье «Хризантема» помнят все, кто захватил советское время. В те времена хозяйки предпочитали простые и здоровые рецепты из доступных ингредиентов.
При этом разрабатывали их профессиональные технологи, а не блогеры, благодаря чему блюда и выпечка гарантированно получались вкусными.
Сегодня мы предлагаем вспомнить этот тающий вкус советских печений. Имея под рукой мясорубку, вы приготовите их за несколько минут.
Ингредиенты:
Масло сливочное - 250 г
Сахар - 200 г
Яйцо СО - 2 шт.
Ванилин - по вкусу
Разрыхлитель - 10 г
Мука - 3 стакана (по 250 мл, если понадобится добавьте больше)
Взбиваем яйца с сахаром до белой пышной массы. Добавить мягкое масло, ванилин, взбиваем до однородности.
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Вводим частями муку, всыпаем разрыхлитель. Замешиваем нелипнущее к рукам тесто. Убираем в морозильник на 20 минут.
Перекручиваем тесто в лапшу на мясорубке, отрывая кусочки в 4-5 см, кончики схватываем пальцами.
Готовим в духовке 20-25 минут до румяной корочки.
Источник: Telegram-канал «Мамины рецепты».