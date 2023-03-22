Как приготовить тающее во рту печенье «Хризантема»: то самое, из советского детства (легкий рецепт)

Тающее во рту песочное печенье «Хризантема» помнят все, кто захватил советское время. В те времена хозяйки предпочитали простые и здоровые рецепты из доступных ингредиентов.

При этом разрабатывали их профессиональные технологи, а не блогеры, благодаря чему блюда и выпечка гарантированно получались вкусными.

Сегодня мы предлагаем вспомнить этот тающий вкус советских печений. Имея под рукой мясорубку, вы приготовите их за несколько минут.

Ингредиенты:

Масло сливочное - 250 г Сахар - 200 г Яйцо СО - 2 шт. Ванилин - по вкусу Разрыхлитель - 10 г Мука - 3 стакана (по 250 мл, если понадобится добавьте больше)

Взбиваем яйца с сахаром до белой пышной массы. Добавить мягкое масло, ванилин, взбиваем до однородности.

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Вводим частями муку, всыпаем разрыхлитель. Замешиваем нелипнущее к рукам тесто. Убираем в морозильник на 20 минут.