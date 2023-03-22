Шарлотка, от которой все в восторге! В пирог кладем яблоки и творог, муки немного

Что может быть лучше шарлотки? Только шарлотка с творогом! Это вкусовое сочетание всегда вызывает у людей восторг, а в сочетании с мягким нежным тестом становится настоящей вкусовой бомбой.
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Ингредиенты: 400 г яблок, 100 г муки, 100 г творога, 50 г сахара, 3 яйца, 1,5 ч.л. разрыхлителя, корица.
Взбить яйца с сахаром в густую пену. Добавить муку с разрыхлителем и перемешать. Положить творог и еще раз взбить массу.
Ввести в тесто кусочки яблок, перемешать еще раз и выложить состав в форму. Присыпать корицей по вкусу и запекать около 35 минут при 190 градусах.
Источник: lafoy.ru