Шарлотка, от которой все в восторге! В пирог кладем яблоки и творог, муки немного

Что может быть лучше шарлотки? Только шарлотка с творогом! Это вкусовое сочетание всегда вызывает у людей восторг, а в сочетании с мягким нежным тестом становится настоящей вкусовой бомбой.

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Ингредиенты: 400 г яблок, 100 г муки, 100 г творога, 50 г сахара, 3 яйца, 1,5 ч.л. разрыхлителя, корица.