Как сделать сочные котлетки из куриного филе: добавляем сыр и сметану для сочности

Куриное филе – не тот продукт, из которого гарантированно получаются сочные котлеты. Тут нужна определенная кулинарная хитрость. Прежде всего, рекомендуется измельчать мякоть ножом, а не в мясорубке.

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Кроме того, мы добавим сыр и сметану, немного охладив для вязкости и плотности в холодильнике.

Ингредиенты: 650 г куриного филе, 120 г твердого сыра, 3-4 ст. л. сметаны, 1 яйцо, 3 дольки чеснока, 3 ст. л. крахмала или муки.