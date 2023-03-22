Как сделать сочные котлетки из куриного филе: добавляем сыр и сметану для сочности

Куриное филе – не тот продукт, из которого гарантированно получаются сочные котлеты. Тут нужна определенная кулинарная хитрость. Прежде всего, рекомендуется измельчать мякоть ножом, а не в мясорубке.
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Кроме того, мы добавим сыр и сметану, немного охладив для вязкости и плотности в холодильнике.
Ингредиенты: 650 г куриного филе, 120 г твердого сыра, 3-4 ст. л. сметаны, 1 яйцо, 3 дольки чеснока, 3 ст. л. крахмала или муки.
Соединить мелко порубленное филе, муку (можно вместо нее крахмал), чеснок.
Отдельно перемешать натертый сыр, сметану и соль с перцем, поставить на 30 минут в холодильник.
Смешать оба состава. Раскалить масло на сковороде. Выкладывать ложкой и жарить до готовности на среднем огне.
Источник: lafoy.ru.