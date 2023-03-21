Лучший завтрак для детей: яичные конвертики - вкусно, быстро и дешево

Если вы ломаете голову, чем накормить детей на завтрак - предлагаем вам отличный вариант. Яичные конвертики с сыром и ветчиной, возможно, так понравятся вашим домочадцам, что они будут просить приготовить это снова и снова.

Готовится блюдо быстро. Вам понадобятся четыре яйца, 130 граммов ветчины, 100 граммов твердого сыра, 1-2 чайных ложки растительного масла, зелень.

Приготовление:

Ветчину и сыр портите на мелкой терке. Яйца разбейте в тарелку и взболтайте венчиком или вилкой. Затем пожарьте так, чтобы получился блинчик.

Далее переворачиваем на другую сторону и на одну сторону четвертую часть блинчика кладем ветчину с сыром. Потом делаем из блинчика конвертик и еще жарим каждую сторону по несколько секунд.

Блюдо готово! Приятного аппетита!

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