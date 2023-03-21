А вы и не подозревали: какую вкуснятину можно приготовить из консервированных помидоров — семья будет пищать от радости

Если вы не успели за зиму съесть консервированные помидоры, которые запасены еще с прошлого лета, их вполне можно будет пустить в дело, как только на улице станет еще немного теплее.

Из консервированных помидоров можно приготовить вкуснейший холодный суп. Такого необычного рецепта вы точно еще нигде не видели!

Ингредиенты: консервированные томатов — 600 г, вода — 400 мл, зубчик чеснока, рисовый уксус — 3 ст. л., сахар — 1 ст. л., соль — 1 ст. л., тонкая лапша — 300 г. яйца — 5 шт.. сливочное масло — ½ ст. л., огурцы — 2 шт.. зеленый лук — 3 стебля, кинза — 6 веточек, острая паста — для подачи.