А вы и не подозревали: какую вкуснятину можно приготовить из консервированных помидоров — семья будет пищать от радости

Если вы не успели за зиму съесть консервированные помидоры, которые запасены еще с прошлого лета, их вполне можно будет пустить в дело, как только на улице станет еще немного теплее.
Из консервированных помидоров можно приготовить вкуснейший холодный суп. Такого необычного рецепта вы точно еще нигде не видели!
Ингредиенты: консервированные томатов — 600 г, вода — 400 мл, зубчик чеснока, рисовый уксус — 3 ст. л., сахар — 1 ст. л., соль — 1 ст. л., тонкая лапша — 300 г. яйца — 5 шт.. сливочное масло — ½ ст. л., огурцы — 2 шт.. зеленый лук — 3 стебля, кинза — 6 веточек, острая паста — для подачи.
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Приготовление:
- Помидоры очистить от кожицы, измельчить чеснок.
- Томаты, чеснок, уксус, воду, соль и сахар соединить в блендере. Полученную смесь процедить и убрать в холодильник.
- Огурцы разрезать пополам и тонкими пластинами нарезать наискосок. Лук мелко порубить, лапшу отварить до готовности и охладить водой.
- Яйца взбить, посолить и сделать омлет на сковороде. Омлет свернуть рулетом и порезать соломкой. Ее разложить по глубоким тарелкам, а затем залить бульоном из холодильника.
- Затем выложить лапшу и огурцы с зеленью. Суп подать с острой пастой.
Приятного аппетита!
По материалам belnovosti.by