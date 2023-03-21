Как сделать так, чтобы блинчики не становились резиновыми: кулинарный секрет

Тонкие и нежные блинчики — вверх кулинарного мастерства. А залог вкусного блюда, который принято подавать на завтрак, кроется в простом рецепте. Что нужно сделать для того, чтобы получить тончайшие блины? Весь секрет в яйцах, которые нужны для теста. В противном случае блинчики получатся резиновыми.

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Итак, чтобы не испортить блины, важно отделить желтки двух яиц от белков.

Затем белки тщательно взбивают с щепоткой соли. Желтки при этом просто перетирают с сахаром.

К желткам добавляют все ингредиенты, которые входят в состав блинов и тщательно перемешивают. Только после этого взбитые белки аккуратно перекладывают в основную смесь.

В результате должно получиться нежнейшее тесто, которое позволит приготовить воздушные блинчики. Приятного аппетита!

По материалам sterlegrad