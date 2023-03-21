Как приготовить сочные котлеты из гречки без муки и яиц: элементарный рецепт

Не знаете, чем удивить домашних? Побалуйте их сочными постными котлетами из гречки с овощами. Мука и яйца не понадобятся. Зато котлеты получатся сочными, просто тающими во рту.

Ингредиенты

170 г гречневой крупы;

одна луковица;

одна морковь;

4 ст. ложки растительного масла;

две картофелины;

1 ч. ложка соли;

½ ч. ложки черного молотого перца.

Приготовление

Для начало отварить гречку и дать ей остыть. Далее нашинковать лук кубиками, а морковку измельчить в мясорубке.

Сковороду с маслом нагреваем на среднем огне и отправляем туда морковь и лук вместе. Обжарить овощи необходимо до мягкости и затем дать им остыть.

Картофель натираем на крупной терке и отжимаем от лишней влаги. После перекладываем его вместе с обжаренными овощами к гречке. Вкус и перец по вкусу. Далее тщательно все перемешиваем.

Также необходимо слегка измельчить всю массу, можно использовать блендер. При этом должна остаться неоднородная масса, из которой можно слепить котлеты.

Из получившейся смеси формируем небольшие котлеты.

В чистой сковороде снова разогреваем масло и обжариваем котлеты с двух сторон по 4 минуты. Блюдо готово, приятного аппетита!

По материалам sterlegrad