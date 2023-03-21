Как приготовить рассыпчатые трубочки со сгущенкой на сковороде: вафельница не нужна

Многие из нас любят трубочки со сгущенкой, но далеко не все имеют в своем кухонном арсенале вафельницы для их приготовления.

Поверьте, они совсем не нужны! Вкуснейшие рассыпчатые трубочки успешно можно приготовить и на сухой сковороде (без масла).

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Ингредиенты: яйцо — 3 шт., масло сливочное — 100 г, мука — 150 г, сахар — 100 г, молоко — 50 мл, соль, ванилин по вкусу. На начинку: вареная сгущенка, орешки любые или арахис.

Соедините яйца, растопленное масло, муку, сахар, молоко, соль и ванилин. Взбейте венчиком. Разогрейте сковороду (идеально — блинную), смажьте маслом. Вылейте часть состава, чтобы получился блинчик, пожарьте с обеих сторон. Сверните в трубочку.

При помощи кулинарного мешка или шприца положите внутрь сгущенку, края обваляйте в раскрошенных орешках.

Источник: Telegram-канал «Сыто Пьяно».